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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بروكسيل» توقع عقوبات على عسكريين روس لارتكابهما قرصنة ضد ألمانيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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وقع الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسئولين عسكريين روس بسبب ارتكابهما هجوم قرصنة إلكترونية لموقع البرلمان الألماني في عام 2015؛ مما أدى إلى سرقة قاعدة بيانات مهمة.

وأعلن الاتحاد - في بيان رسمي حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - أنه قام بفرض حظر سفر وتجميد أصول مالية للأميرال إيغور كوستيوكوف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية، وديمتري بادين، ضابط المخابرات الذي يعمل في المركز الرئيسي الـ85 للخدمات الخاصة التابع للمخابرات العسكرية والبالغ من العمر 29 عاما والمطلوب أيضًا من السلطات الأمريكية.

وجاء في البيان "إن هجوم القرصنة الإلكترونية ضد البرلمان الفيدرالي الألماني استهدف نظام المعلومات بالبرلمان وأثر على تشغيله عدة أيام.. لقد تم سرقة بيانات مهمة وتضرر عدد من حسابات البريد الإلكتروني لنواب بالبرلمان من بينهم حساب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".

كما اتهم الاتحاد الأوروبي أيضا الضابطين بوقوفهما وراء القيام بمحاولة قرصنة إلكترونية تهدف إلى خرق شبكة "واي فاي" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا في أبريل 2018.

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مسئوليتها عن الهجومين.

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