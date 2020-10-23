أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التحفيز الأمريكي

صعدت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بعد أن ساعدت مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة وول ستريت على أن تغلق على ارتفاع، أمس، بينما أحجم بعض المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل سلسلة من تقارير الأرباح المنتظرة، الأسبوع القادم.وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.18% إلى 23516.59 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 1625.32 نقطة، وحقق المؤشران مكاسب أسبوعية تزيد على 0.45% لكل منهما.وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أكثر من 6.5%، بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة ستجمد تطوير طائرتها الخاصة سبيس جت.وصعد سهم نيكسون لتطوير الألعاب على الإنترنت ما يزيد على 17%، بعد أن بلغ الحد الأقصى اليومي في وقت سابق، بعد أن ذكرت تقارير لوسائل إعلام أن الشركة ستحل محل فاملي مارت على المؤشر نيكي.وتصدر الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية على المؤشر هيتاشي لآلات البناء، الذي تراجع أكثر من 16%، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن هيتاشي تدرس بيعا جزئيا لحصتها في الشركة.وخسرت أسهم شركات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست كورب 2.47%، و1.08% على الترتيب، لتقتديان بانخفاض 10% في أسهم إنتل بعد أن أعلنت عن تراجع الهوامش الفصلية.