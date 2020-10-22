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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى درويش بطل «ربع قيراط» أمام ريهام عبدالغفور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:48 م
مصطفى درويش
مصطفى درويش
دعاء عبد المقصود
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تعاقد الفنان مصطفى درويش، على بطولة حكاية "ربع قيراط" ليقف أمام النجمة ريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصويره خلال أيام عقب اكتمال فريق الفنانين المشارك في الحكاية الجديدة، بعد أن قررت الجهة المنتجة للمسلسل، الذي يعرض على شاشة dmc، استكمال الحكايات نظرا للنجاح الكبير الذي حققته.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة مقرر عرضها السبت المقبل بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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