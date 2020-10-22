القضاء التركى يتستر على 5703 قضايا فساد لأعضاء حزب أردوغان

كشف الصحفي التركي الشهير، نجاتي دوغرو، أن المحررين الصحفيين الأتراك المسئولين عن ملفات الفساد في صحفهم رصدوا 5703 حالات فساد لأعضاء الحزب الحاكم فى تركيا "العدالة والتنمية" وأعدوا ملفًا بها وسلموه إلى مجلس النواب.كما أكد نجاتي دوغرو، أن ديوان المحاسبة من جهته صدق على طلبات الصحفيين بالتحقيق في حالات الفساد المرصودة، وبالفعل جرى تحويلها إلى القضاء التركي، الذي لم يحرك أي ساكن، في تصريحات لموقع «تي 24».شملت الحالات المذكورة قضايا الرشوة والسرقة والمحسوبية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتتعرض السلطة القضائية في تركيا لمحاولات متتالية لإخضاعها للنظام، بحيث تكون تابعة لأردوغان، تأتمر بأمره، ويأتي عزل القضاة غير الخاضعين للحكومة التركية على رأس هذه الإجراءات.وسبق للمجلس أن عزل في مارس الماضي قاضيًا ومدعيين من وظائفهم بادعاء انتمائهم لجماعة فتح الله جولن (فيتو). كما عزل في أكتوبر 2019 خمسة قضاة ومدعٍ عام بنفس التهمة.