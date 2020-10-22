وزيرة البيئة: منعنا تجميع 27 ألف طن مخلفات لتوفير 2 مليار جنيه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه حال عدم مراعاة البعد البيئي في الصناعات فلن تستطع الدولة الآن في 2020 ممارسة النشاط التصديري بشكل جيد.وأضافت: "خطتنا لحماية البيئة تضمنت العديد من المحاور من بينها الإصلاح التشريعي وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز لمراعاة البعد البيئي في الاقتصاد، ونسقنا مع وزارة التخطيط لإلزام القطاع الحكومي الصناعي على الالتزام بالبعد البيئي".وتابعت: "منعنا 27 ألف طن من المخلفات خلال الفترة الماضية، بما وفر ما يزيد على 2 مليار جنيه نتاج ذلك، ومنه إيجاد وسائل للاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه وإعادة ذلك بفائدة على المزارع".وبدأت منذ قليل فعاليات ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.يحضر الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام وعدد من أعضاء المجلس، كما يحضر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف.وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول، ويشارك كونه شريكًا في المسئولية.