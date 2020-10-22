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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«صحة الشرقية»: تطعيم أكثر من 233 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:27 م
تطعيم طلاب المدارس
تطعيم طلاب المدارس
سارة الوردانى
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صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بحملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم ٢٣٣.٣٢٤ طالبا، وذلك في أقل من أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، بنسبة تغطية بلغت 70%، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة بأن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٠٥.١٥٢ طالب ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضًا تطعيم ٣٧٧٥٨٦ طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف "مسعود" بأن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضًا بالمتابعة المكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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