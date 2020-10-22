بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. أبرز المعلومات عن سعد الحريري

كلف الرئيس اللبنانى، ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة، بعد استقباله رئيس الوزراء المكلف، صباح اليوم، كما التقى عددًا من الكتل النيابية التى أعلنت عن دعمها وتسميتها للحريرى، جاء ذلك نقلا عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "الحريري":- ولد سعد الحريري عام 1970 بالمملكة العربية السعودية، وهو نجل رجل الأعمال اللبناني، رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.- درس إدارة الأعمال في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج فيها عام 1992.-عمل بعد تخرجه في شركة والده لعدة سنوات، وبعد اغتيال الأب عام 2005، تولى سعد قيادة تيار والده السياسي، وفي عام 2009 تمت تسميته لرئاسة الحكومة اللبنانية.-استمر رئيسًا للحكومة حتى 2011، وسافر خارج البلاد ليعود بعد ثلاثة أعوام.- صنفته مجلة فوربس سنة 2007 ضمن لائحة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها بـ2.3 مليار دولار.- جرت في لبنان عام 2018 أول انتخابات تشريعية منذ عام 2009.- تزوج الحريري من لمى بشير العظم، سورية الأصل، وأنجب منها ثلاثة أطفال، يعيشون في السعودية حتى بعد عودته إلى لبنان بدءًا من عام 2014.