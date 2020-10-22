التجار السعوديون يبدأون بإزالة المنتجات التركية ضمن حملة المقاطعة

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن المتاجر السعودية بدأت بإزالة المنتجات التركية من أماكنها بعد دعوات من السلطات السعودية بمقاطعة المنتجات التركية.وكان رئيس غرفة التجارة السعودية قد دعا مطلع الشهر الجاري إلى مقاطعة كل ما هو تركي، مؤكدا أنها مسئولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.وأعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها أسواق عبدالله العثيم وتميمي وباندا أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.وقالت أسواق عبدالله العثيم، في بيان عبر تويتر، إن القرار جاء "تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة"، مؤكدة أن "قادتنا وحكومتنا وأمننا خط أحمر لا يقبل المساس".وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي وقت تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.