ينتظر للطلاب الراغبين في التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2021، نتيجة التقديم الالكتروني التي انتهجها مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعات، هذا العام تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم إجراءات التقديم ومتابعة الطلب وذلك من خلال رابط موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية 2020 في هذا التقرير نرصد مواعيد التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد وكيفية تقديم طلبات الالتحاق بها والاستعلام عن الطلب المقدم.

نظام الزهراء للمدن الجامعية 2020

سمحت الجامعات المصرية للطلاب الراغبين في التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، والمستوفين لشروط الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيا عبر هذا الرابط (من هنا)، وذلك ضمن الخطة التي انتهجتها الحكومة المصرية حاليا بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، والذي اجتاح العالم حاليا وراح ضحيته العديد من سكان العالم، ومتابعة الطلب المقدم ومعرفة نتيجة القبول إلكترونيا أيضا من خلال الرقم السري الذي أنشأه الطالب أثناء التقديم على طلب الالتحاق.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية إلكترونيا

يجب على الطلاب الراغبين في التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2021، تقديم الأوراق التالية مع طلب الالتحاق الإلكتروني :-

صورة الرقم القومي للطالب سارية

صورة الرقم القومي لولي الأمر

بطاقة ترشيح الثانوية العامة للطلاب الجدد

الحصول على تقدير جيد على الأقل

في حالة وجود ولى أمر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب (شهادة وفاة – انفصال والدين)

شروط الإلتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2020- 2021

قبل معرفة رابط موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية 2020 يجب على الطلاب الراغبين في التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2021، معرفة الشروط التي وضعتها الجامعات المصرية للالتحاق بالمدن الجامعية وهي :-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية

- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية قبل ذلك ( الطلاب القدامى)

- ألا يكون الطالب متزوج

- ألا يكون الطالب راسب في مواد من العام السابق

- ألا يزيد عمر الطالب المستجد في أول أكتوبر عن 20 عام للحاصلين على الثانوية العامة، و22 عاما للحاصلين على مؤهل متوسط

- التقديم إلكترونيا عبر (هذا الرابط ) فقط

اقرأ أيضا

المدن الجامعية بـ «القناة» جاهزة للعام الجامعي الجديد 2020

المدن الجامعية بـ«الوادي الجديد» تستقبل العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية



