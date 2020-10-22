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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة فتاة بالمعادي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
فتاة المعادي
فتاة المعادي
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أمرت نيابة المعادى، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة فتاة أثناء قيادتهما توك توك.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة،تلقت بلاغا يفيد بقيام الأهالي بالقبض على عاطلين خطفا حقيبة فتاة أثناء استقلالهما توك توك فى المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة من فتاة أثناء سيرها بالطريق، وبمجرد خطف الحقيبة منها استغاثت بالأهالي فطاردوا المتهمين وتم القبض عليهما وتسليمهما للشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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