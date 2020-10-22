وزير الداخلية يناقش خطة تأمين انتخابات «النواب»

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب.ووجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة، مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، لافتا إلى أن هذا ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة المتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أى صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.وتابع أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن الاستعدادات لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية، موجهًا بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور تزامنًا مع الانتخابات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.وأشار إلى التوسع فى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان، وتوفير الكراسي الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة مع التأكيد على ضرورة التزام كل الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.وكلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأى أحداث والتواجد الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها.واختتم أن وزارة الداخلية تعى تمامًا حجم المخططات التى تسعى لتنفيذها قوى الشر، مشددًا على أن رجال الشرطة فى يقظة تامة يضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر.