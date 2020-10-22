حكم كرة قدم يكشف موقفا كوميديا لمحمد بركات بسبب «الدالي»

و مسلسل "الدالي" قدمه النجم نور الشريف في ثلاثة أجزاء وشارك في بطولته سوسن بدر، وصلاح عبدالله، وصلاح رشوان، ومحمد أبو داوود، وسامي عبدالحليم، وحسن الرداد، وآيتن عامر.

كشف حكم كرة القدم الدولي سمير عثمان، عن موقف كوميدي خاص بالكابتن محمد بركات، لاعب النادي الأهلي السابق أثناء حلوله ضيفا على إبراهيم فايق ببرنامج "الدرجة الثالثة" بقناة On Time Sports، وهو متعلق بمسلسل "الدالي" من بطولة النجم الراحل نور الشريف.وقال الحكم الدولي إنه أثناء تحكيمه مباراة بين الأهلي وبتروجيت في شهر رمضان، وقبل بدء المباراة نادى عليه بركات بصوت عال وطلب منه أن يبدأ المباراة سريعا، وحين سأله عن السبب قال لكي يلحق بمشاهدة مسلسل "الدالي" بطولة نور الشريف، حيث كان المسلسل وقتها على قمة قائمة المشاهدة.