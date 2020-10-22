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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن»: تخصيص 15 مليون جنيه لمواد الإغاثة استعدادا لتقلبات الطقس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس التي تتعرض لها المحافظات خلال الساعات المقبلة، من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة للتعامل مع الازمات بشكل لحظي.

كما وجهت القباج رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

وفي ذات الإطار، وجهت نيفين القباج فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الاطفال والكبار بلا مأوي ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأوضحت، أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

وبالتزامن رفع الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد على مستوى الجمهورية تحسبا للتغيرات المناخية التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مركز عمليات الطوارئ لاستقبال البلاغات علي الرقم المختصر 15322 وأيضا باستدعاء فرق الاستجابة للطوارئ في المركز الرئيسي والفروع على مستوى الجمهورية بقوة 140 فريقا وكذلك فرق الدعم النفسي أثناء الأزمات.

ودعم الهلال الأحمر المصري المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.

كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.

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