العاهل البحريني يستقبل وزير الخارجية السعودي في المنامة

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية، اليوم، فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ضمن زيارة رسمية إلى المنامة.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".يذكر أن الملك حمد بن عيسى، رحب مطلع الشهر الجاري بالقرار الصادر من مجلس وزراء السعودية بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس.