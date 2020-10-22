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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قناة أمريكية: حفل تخرج طلبة الشرطة مختلف وأظهر قوة الأمن المصرى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
حفل تخرج طلبة الشرطة
حفل تخرج طلبة الشرطة
محمد عمر
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أشاد تقرير أمريكي بحفل تخرج طلبة كلية الشرطة في مصر هذا العام، مؤكدًا أنه جاء بشكل قوي ومختلف عن المعتاد في الأعوام الماضية.

وقالت قناة "abc7" الأمريكية في تقرير لها، الأربعاء، إن العرض العام لأحدث دفعة من خريجي الشرطة في مصر لا يشبه حفل التخرج المعتاد، مشيرة إلى أن الأمر لم يقتصر على قيام الطلاب باستعراض القوة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكنهم قدموا أيضًا عرضًا لمهاراتهم المختلفة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الاحتفال تضمن تدريبات قاسية لمركبة يجرها أحد الطلاب بالإضافة إلى تحطيم الصخور على أجساد الطلبة بالمطارق الثقيلة.

وأكدت القناة الأمريكية أن الاحتفال بهذه الطريقة يهدف إلى إظهار قوة قوات الأمن المصري.

وعرضت القناة مقطع مصور يظهر جانبا من العروض البدنية والقتالية التي قدمها طلبة الشرطة خلال حفل التخرج.

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