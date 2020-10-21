التعاون الخليجي واليمن يبحثان مستجدات الأزمة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم، آخر المستجدات اليمنية.وأكد الأمين العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" خلال الاتصال، أن دول مجلس التعاون ستظل مساندة لليمن والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.من جانبه ثمن رئيس وزراء اليمني، المواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.