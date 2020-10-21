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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في قره باغ لـ170

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:20 م
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
محمد عمر
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قتل 9 مرتزقة سوريين خلال الـ24 ساعة في معارك إقليم ناغورني قره باغ، ليرتفع عدد جثث المرتزقة التي وصلت إلى سوريا إلى 118 جثة حتى الآن منذ بدء إرسال تركيا لهم إلى أذربيجان لدعمها في مواجهة أرمينيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن الخسائر البشرية مستمرة في صفوف المرتزقة الموالية لأنقرة خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث قتل 9 عناصر من المرتزقة في الاشتباكات والاستهدافات خلال مشاركتهم، إلى جانب القوات الأذرية في الصفوف الأولى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين الذين قتلوا في معارك ناغورني قره باغ، تتألف من 26 جثة على الأقل لترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ما لا يقل عن 170 قتيلا، بينهم 118 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سورية، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وأكد المرصد السوري أن دفعة جديدة من المقاتلين تتحضر للذهاب إلى أذربيجان، في إطار استمرار الحكومة التركية بنقل المرتزقة إلى هناك، حيث أوصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان منذ يومين، وتتألف الدفعة من أكثر من 400 مقاتل من فصائل السلطان مراد والحمزات وفصائل أخرى.

وذكر المرصد أن تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2050 مرتزقا.

وأشار المرصد السوري إلى أن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة في سوريا وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآرمينية، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفًا من المجتمع الدولي.

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