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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أمطار متفرقة بالإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين من الطقس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:20 م
أمطار متفرقة بالإسكندرية
أمطار متفرقة بالإسكندرية
شيماء حمودة
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توافقت حالة الطقس، اليوم، في محافظة الإسكندرية مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من أمس الثلاثاء وحتى الأحد 25 أكتوبر الجاري، حيث يكون الطقس اليوم الأربعاء، غير مستقر وتكون الأمطار غزيرة رعدية أحيانا.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار طفيفة لبضع دقائق في معظم أنحاء المحافظة، وبناء عليه ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالحذر خلال الـ6 أيام القادمة نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية، ووجود توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة الى متوسطة أو خفيفة قد تصل إلى 30 مم يوم طبقا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، مع استمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة، وتعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد رفعت حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات مساء أمس، بقيادة اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والذي تفقد تمركزات سيارات الشفط بأحياء الإسكندرية.

وشدد على رفع حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الشفط في الأماكن، التي تمثل بؤرا ساخنة لتجمعات مياه الأمطار فى جميع أحياء الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية ومنها شركتا المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.

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