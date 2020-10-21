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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المعلمين» تشكر السيسي: القرارات الجديدة تقدير لدورنا المحوري

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:22 م
السيسي
السيسي
نورهان عبدالرحمن
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وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تسهم فى رفع المستوى المادي للمعلمين، في صورة حزمة مزايا مالية بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابعا لمجلس الوزراء.

وثمن نقيب المعلمين الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لزيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25٪ مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط زيادات شهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأكد الزناتى أن القرارات الجديدة للحكومة فى صالح المعلم، وتأتى تقديرًا لدوره الهام والمحورى فى النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

وأضاف الزناتي جميعنا نعول على دور المعلم الإيجابى فى تشكيل وجدان وفكر الطلاب والتركيز على دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، وهو ما تنبهت له النقابة العامة للمعلمين، وعقدت دورات تدريبية عن الأمن القومي وكيفية الحفاظ عليه لعدد كبير من المعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ومازالت مستمرة حتى الآن، لتدريب المدرسين بالشكل المطلوب على غرس القضايا الوطنية في النشء بجميع المراحل التعليمية.

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