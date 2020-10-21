رفع درجة الاستعداد بأسوان تحسبًا لتقلبات الطقس

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد وفتح غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك تحسبًا لتقلبات الطقس واحتمال سقوط الأمطار بعد صدور تحذيرات من مركز التنبؤات والهيئة العامة للأرصاد الجوي، على أن يتوازى مع ذلك فتح غرف العمليات الفرعية بالجهات المعنية والوحدات المحلية، لتلقى أى بلاغات على أرقام (0972483115 0972483116)، لسرعة التعامل والتدخل الفورى لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول.وعلى صعيد متصل، واستعدادًا لموسم الشتاء وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية عقد محافظ أسوان،اجتماعًا موسعًا، منذ أيام، مع كافة الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن، لعرض إمكانيات كل جهة، وجاهزيتها للمشاركة فى تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر (68)، والذى سيقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم، على أن يسبقه تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة في 7 نوفمبر، بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي أي أضرار للفرق المشاركة بالتدريب العملي.