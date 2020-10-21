الناتو: استخدام أنقرة لـ «إس - 400» لا يناسبنا

أعرب حلف شمال الأطلسي الناتو، عن عدم توافقه مع تفعيل واستخدام تركيا منظومة الصواريخ الروسي 400- إس.وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إلى أن استخدام تركيا منظومة الصواريخ 400- إس يعتبر قرارا قوميا، لكنه لا يلائم ولا يتوافق مع حلف الناتو، وفقا لموقع جمهورييت التركي.ويسعى الناتو لوضع الية أساسية للفصل بين تركيا واليونان، فيما يتعلق بالنزاع المحتدم بينهما في شرق البحر المتوسط.وتابع ستولتنبرج "نراقب بقلق الوضع في شرق المتوسط، فالحد من التوتر مهم بالنسبة إلينا، لذا نعمل على وضع آلية تساعدنا في تحقيق ذلك الهدف".كما كشف ينس عن إنشاء حلف الناتو خط اتصال مباشر بين الدولتين، يساعد في حل الخلاف بينهما، ويدعم المفاوضات التي تقودها ألمانيا، وفقا لموقع تركيا الان.