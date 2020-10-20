عقب الفيديو الساخر.. ملابسات إنشاء إذاعة القرآن الكريم





ظروف إنشاء إذاعة القرآن الكريم

جاء قرار الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية وقتها بإنشاء إذاعة مستقلة للقرآن الكريم، كرد فعل طبيعي لظهور طبعة مذهبة من المصحف بها تحريفات خبيثة و مقولة لبعض آيات القرآن الكريم وتعطي معاني مخالفة لكلام الله سبحانه وتعالى ذات ورق فاخر وإخراج أنيق، لذلك تم بثها في 25 مارس 1964، بمدة تبدأ من السادسة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا ومن الثانية عشر إلى الحادية عشرة مساءا بمعدل 14 ساعة يوميا على موجتين لتكون صوت يقدم القرآن الكريم كاملا بتسلسل السور والآيات كما نزل بها الوحي.





أشهر مذيعي إذاعة القرآن الكريم المصرية عبر تاريخها

اعتمدت الإذاعة الناشئة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى وقتنا هذا العديد من الأصوات المميزة والتي قدمت نخبة من البرامج الدينية التي تحمل معلومة ذات طابعا دينيا خالصا أثرت في وجدان شعوب العالم العربي كاملا، كان أبرزهم الدكتور عبد الخالق عبد الوهاب، و محمد عويضة وسعد المطعني ومحمد إبراهيم و عبد الرحمن العطار وعبد الصمد دسوقي و فوزي خليل، قدموا خلالها العديد من البرامج الدينية الناجحة أبرزها "دقيقة فقهية، وخاطرة دعوية خواطر الشيخ الشعراوي ...".





تردد إذاعة القرآن الكريم

يحاول كثيرين معرفة تردد إذاعة القرآن الكريم، التي تبث على تردد FM98.2 في القاهرة الكبري و(99.6FM) في المحلة الكبرى، حيث يحرص العديد من المواطنين على سمعها خاصة كبار السن من المصريين وشعوب العالم العربي أجمعين حيث يتابعون العديد من البرامج الدينية الناجحة والتي تقدم معلومات دينية ومناقشات بين السائلين وكبار شيوخ الأزهر الشريف المعتمدين من خلال الإذاعة المصرية المخصصة للقرآن الكريم فقط والبرامج الدينية.

وفي التقرير التالي يستعرض «الدستور» كيفية إنشاء الإذاعة والظروف المحيطة بها، وأبرز الفقرات المقدمة من خلالها.