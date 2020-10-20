سفيرنا بالسودان: إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب بداية عهد جديد

أشاد سفير مصر في السودان حسام عيسى، بقرار إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا أنه بداية لعهد جديد من الاستقرار والتنمية والرخاء.وعبر السفير المصري في تصريح صحفي، عن تهنئة مصر الحارة والخالصة لهذا الانتصار الدبلوماسي والاقتصادي، الذي سينعكس بصورة إيجابية واضحة على حياة الأشقاء بالسودان وقدرات هذا الشعب العظيم.وأوضح أن القرار يأتي انعكاسًا لجهود إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، ويعبر أيضًا عن تقدير واحترام المجتمع الدولي لشعب السودان وثورته.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «وافقت حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».