وفاة عاملين داخل «بلاعة» في المنيب

توفي عاملان وأصيب ثالث بعد استخراجهم من داخل بلاعة لشبكة جديدة للصرف الصحى بشارع التحرير بمنطقة المنيب، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وتم استخراجهم ونقلهم إلى المستشفى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا يفيد بإصابات نتيجة لوجود عمال داخل بلاعة صرف صحى بالمنيب، وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث.وتبين أنه أثناء قيام عاملين بأعمال حفر لبلاعة بشبكة صرف صحى انهارت عليهم وفشلوا من الخروج منها فنزل شخص لإنقاذهم وفشلوا جميعًا فى الخروج وتم انتشالهم فى حالة حرجة، وتوفى منهم اثنان فى المستشفى.