«المرأة الحديدية»: جبروت أردوغان تخطى هتلر

شنت رئيسة حزب الخير التركي ميرال اكشنار، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمته بالفاشية، قائلة إذا هتلر عاد إلى الحياة ونظر لما يحدث في تركيا، سيندم أنه بجبروته لم يستطع أن يفعل ما تفعله، مطالبة بأن يعي ما يفعله.وقالت أكشنار خلال كلمتها باجتماع الكتلة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، هناك عادة للرئيس كلما ضاقت به الحال، وهي مهاجمة الجمهورية وقيمها، أردوغان يقول أثناء افتتاح إحدى الجامعات بالأمس، إن التقليد الأعمى للغرب هو أكبر خسارة للجمهورية. ماذا؟! الجمهورية هي من فرضت هذا الفهم الغربي المنحرف بكل أساليبه الفاشية.وأضافت أن شخصا مثل السيد أردوغان لا يحق له الحديث عن نظام التعليم بعد فشل دام لمدة 18 عامًا من حكمه، مشيرة إلى أن رغم التلاعب بالنظام التعليمي أكثر من مرة، إلا أنه فشل في أن يجد طريقة أو منهجا جيدا لإدارة دفة التعليم.وشددت أكشنار على أن ما يقرب من 6 ملايين من الطلاب ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو تلفزيون ليتلقوا التعليم عن بعُد، مشيرة إلى أن هناك بعض الأماكن لا يتوفر فيها خدمة الإنترنت، وأن هذا النظام لا يقوم على تكافؤ الفرص، حيث إن النهج الذي يتبعه أردوغان قائم على أن يبقى العامل عاملًا والفلاح فلاحا.