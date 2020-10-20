رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المرأة الحديدية»: جبروت أردوغان تخطى هتلر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:16 م
أردوغان و هتلر
أردوغان و هتلر
منار احمد
طباعة
شنت رئيسة حزب الخير التركي ميرال اكشنار، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمته بالفاشية، قائلة إذا هتلر عاد إلى الحياة ونظر لما يحدث في تركيا، سيندم أنه بجبروته لم يستطع أن يفعل ما تفعله، مطالبة بأن يعي ما يفعله.

وقالت أكشنار خلال كلمتها باجتماع الكتلة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، هناك عادة للرئيس كلما ضاقت به الحال، وهي مهاجمة الجمهورية وقيمها، أردوغان يقول أثناء افتتاح إحدى الجامعات بالأمس، إن التقليد الأعمى للغرب هو أكبر خسارة للجمهورية. ماذا؟! الجمهورية هي من فرضت هذا الفهم الغربي المنحرف بكل أساليبه الفاشية.

وأضافت أن شخصا مثل السيد أردوغان لا يحق له الحديث عن نظام التعليم بعد فشل دام لمدة 18 عامًا من حكمه، مشيرة إلى أن رغم التلاعب بالنظام التعليمي أكثر من مرة، إلا أنه فشل في أن يجد طريقة أو منهجا جيدا لإدارة دفة التعليم.

وشددت أكشنار على أن ما يقرب من 6 ملايين من الطلاب ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو تلفزيون ليتلقوا التعليم عن بعُد، مشيرة إلى أن هناك بعض الأماكن لا يتوفر فيها خدمة الإنترنت، وأن هذا النظام لا يقوم على تكافؤ الفرص، حيث إن النهج الذي يتبعه أردوغان قائم على أن يبقى العامل عاملًا والفلاح فلاحا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

الصور

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

image description

منح شهادة الأيزو لـ 7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس التجريبية لمتابعة سير العملية التعليمية

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

حذاء جوليا وسترة كروز ضمن تذكارات سينمائية بمزاد فى بريطانيا

البرازيل تستعين بدواء مضاد للديدان في علاج كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال