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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الحكومة السورية ترفع أسعار المازوت والبنزين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
البنزين
البنزين
وكالات
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رفعت الحكومة السورية أسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر بأكثر من الضعف، كما رفعت سعر لتر البنزين "الأوكتان 95" غير المدعوم.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم قرارا يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية ارتفاعا من 296 ليرة.

كذلك رفعت الوزارة سعر لتر البنزين "الأوكتان 95" ليصبح 1050 ليرة سورية، وهو ثاني رفع لهذه المادة خلال الشهر الجاري إذ سبق أن رفعته الوزارة من 450 ليرة إلى 850 ليرة، في 8 من الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن سعر لتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل (بـ 180 ليرة سورية)، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات النقل والزراعة والقطاع العام، كذلك أكدت أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر لتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.

وفي مبررات القرار قالت الوزارة إنه "جاء تعديل سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري نظرا للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على شعبنا وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار".

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