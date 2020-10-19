«انتخابات النواب».. عقوبة ترويع الناخبين أمام اللجان

يترقب الناخبون انطلاق العملية التصويتية على انتخابات مجلس النواب المقرر لها الأربعاء المقبل للمصريين المقيمين في الخارج والتي تستمر ثلاثة أيام، فيما تعقد انتخابات الداخل يومي 24 و25 من أكتوبر الحالي.وأقر قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من العقوبات التي تضمن حماية الناخبين أمام اللجان الانتخابية من أعمال البلطجة والترويع ومحاولة التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب.وحذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من ترويع الناخبين أو تخويفهم بأي وسيلة كانت بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب، حيث نصت المادة 61 من القانون على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مرتكبها مقصده، أو إذا بلغ مقصده فترفع العقوبة إلى الحبس مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.يشار إلى أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى ستجرى في دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.