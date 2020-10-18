نضال الشافعي يهنئ الفخراني وسميرة عبدالعزيز بتعيين «الشيوخ»

هنأ الفنان نضال الشافعي يحيى الفخراني والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عقب قيامهما بحلف اليمين في مجلس الشيوخ بعد صدور قرار تعيينهما في الغرفة الثانية.قال نضال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وسام على صدر الفن المصري الفنان دكتور يحيى الفخراني والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز يؤديان اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ.. شكرًا سيادة الرئيس على هذا التعيين المحترم".ويعرض نضال الشافعي له حاليًا فيلم زنزانة 7 الذي يشارك في بطولته أحمد زاهر ومنة فضالي وآخرون وهو من إخراج إبرام نشأت وقد حصد عليه عدة تكريمات من جهات مختلفة.