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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هل اختفت تسجيلات القرآن بصوت محمود ياسين؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:43 م
محمود ياسين
محمود ياسين
أمير محمد خالد
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رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود ياسين، منذ عدة أيام عن 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وفور وفاته خرج شقيق زوجته الفنانة شهيرة ليكشف عن مفاجأة لمحبيه، وهي أن الفنان محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملًا بصوته في أحد الاستوديوهات الخاصة به في الهرم، منذ سنوات وأوصى بأن يتم إذاعتها بعد رحيله.

"الدستور" تواصلت مع الفنانة شهيرة، والتي أكدت أن الفنان محمود ياسين سجل القرآن الكريم بصوته، وبالفعل أوصى بإذاعته بعد وفاته كصدقة جارية علي روحه، ولكن المفاجأة هو أن الفنانة قالت نصًا "إحنا في حالة نفسية صعبة دلوقتي حزنًا علي فراق محمود ياسين، وأنا شخصيًا معرفش طريق التسجيلات دي فين نفوق من اللي إحنا فيه وهنشوفها فين وننفذ وصيته إن شاء الله".

أما شقيق الفنانة شهيرة الأستاذ وحيد حمدي، والذي فجر مفاجأة تسجيل الراحل للقرآن بصوت الفنان الراحل، أوضح لـ"الدستور" أنه كان بصحبة الفنان محمود ياسين في الاستوديو أثناء تسجيل القرآن بصوته المميز.

وأكد أن الاستوديو كان في منزله في الهرم، وبالفعل قام بتسجيل القرآن كاملا علي شرائط كبيرة واحتفظ بها، وعندما انتقلت الأسرة بالكامل من المعيشة في الهرم إلي مدينة الشيخ زايد، أتذكر أن الفنان الراحل سلم التسجيلات لنجله عمرو محمود ياسين، وبالتالي هو الوحيد الذي يعرف مكانها ولا أعتقد أنها اختفت ولكن جميعًا نعيش في حالة حزن شديدة علي فراق الراحل وفور هدوء واستقرار الأمور ستنفذ أسرة الراحل وصيته، وهو ما يجعلنا نتساءل هل اختفت التسجيلات أم ما زالت متواجدة؟ خاصة أن نجل الفنان الراحل لم يذكرها في حديثه مع الأعلام يوم جنازته عند سؤاله عن وصية والده.
محمود ياسين
محمود ياسين

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