«الخارجية المصرية» تدين الحادث الإرهابى فى فرنسا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.كما تقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا في ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.