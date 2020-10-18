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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخارجية المصرية» تدين الحادث الإرهابى فى فرنسا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
سامح شكري
سامح شكري
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.

كما تقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا في ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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