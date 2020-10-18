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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: طفل يسقط قتيلا أثناء الدفاع عن أرضه.. وابن يقتل أمه بـ«الزيت المغلى»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
الطفل عمر
الطفل عمر
محمد السيد
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تقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم السبت 17-10-2020


«ضربوه بالنار في رأسه».. تفاصيل واقعة مقتل الطفل عمر «شهيد الدفاع عن أرضه»
خيم الحزن على أهالي كفر الحكيم فى منطقة كرداسة بالجيزة بعد مقتل الطفل «عمر» 16 عامًا، على يد بلطجية أحضرهم مستأجر الأرض بعد تزوير عقود ملكيتها لفرض السيطرة عليها، والتي تعد ميراثه هو وأخواته البنات.

«جبتلها مرهم».. حجز ضابط سابق بتهمة قتل والدته حرقا فى الهرم
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحجز ضابط بالمعاش ٢٤ ساعة على ذمة التحريات عقب وفاة والدته حرقًا وعدم مصداقية روايته التي أدلى بها في التحقيقات.

إحالة المتهمين بقتل عاطل لتعاطيه المخدرات بجوار محل سكنهم للجنايات
أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بإحالة المتهمين بقتل عاطل لاعتراضهم على تعاطيه المواد المخدرة بجوار محل سكنهم بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضًا على محكمة القضاء الإداري.

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو لطفل يقود جرارًا بمقطورة في الزقازيق
تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فيديو متداولًا على موقع التواصل الاجتماعي يُظهر طفلًا لا يتجاوز عمره 10 سنوات يقود جرارًا بمقطورة بناحية منطقة التجنيد بحي الزراعة، دائرة مركز الزقازيق، ما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

سارة الطباخ تحرر محضرًا ضد محمد الشرنوبي
حررت المنتجة سارة الطباخ، المتعاقدة على إدارة أعمال المطرب محمد الشرنوبي، محضرًا برقم 17387 بتاريخ 16-10-2020 قسم الهرم، ضد المطرب محمد الشرنوبي، لغنائه في أحد حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء الجمعة دون موافقة الشركة؛ كما اتهمت المدعو خالد كمال في المحضر بانتحال صفة مدير أعمال المطرب، وسوف تحرك ضد مدير أعماله دعوى قضائية.

«سكب عليها الزيت المغلي».. تفاصيل إحراق شاب لوالدته بفيصل
شهدت منطقة فيصل حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شخص على إشعال النيران في والدته وحرقها باستخدام «الزيت المغلي».

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