إحالة المتهمين بقتل عاطل لتعاطيه المخدرات بجوار محل سكنهم للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بإحالة المتهمين بقتل عاطل لاعتراضهم على تعاطيه المواد المخدرة بجوار محل سكنهم بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين سلطان.ح، ونجله محمود.س، وأقرا بأن المجنى عليه دائم اصطحاب أصدقائه للجلوس أمام محل سكنهم وتعاطيهم المواد المخدرة باستمرار ومضايقة نساء العقار.وأقر المتهمان بأن أحد أصدقاء المجنى عليه تعدى على زوجة المتهم الأول وقام بصعقها أرضًا حتى فقدت الوعى، وعندما علم نجلها المتهم الثانى توجه للمجنى عليه لمعاتبته عما بدر من صديقة تجاه والدته وطلب منه بالا يحضر أحد منهم للشارع مرة أخرى.فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بالسب والضرب فقام المتهمان باستخدام عصا خشبية وتعديا على المجنى عليه حتى أصيب بكسر فى الجمجمة وتوفى على الفور.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بقيام شخص ونجله بالتعدى على عاطل حتى الموت، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.