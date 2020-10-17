204 حالة إصابة بكورونا في مالطا

سجلت مالطا رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 204 حالات، اليوم السبت، فيما أعلنت السلطات عن قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.وحالات الإصابة الجديدة تمثل تقريبا ضعف الرقم القياسي اليومي السابق وهو 112، المسجل أمس.وشهدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون شخص زيادة حادة في الإصابات في الأسابيع الماضية، مما دفع رئيس الوزراء، روبرت ابيلا للدعوة إلى فرض قواعد للصحة العامة أكثر صرامة.وذكرت الحكومة أمس الجمعة أن ارتداء الكمامات سيكون الآن إجباريا، عند الخروج من المنزل، وأنه سيتعين غلق الحانات في الساعة الحادية عشرة مساء اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.