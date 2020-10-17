حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مول شهير يسمى "العصر الحديث" بمنطقة حلوان، وخسائر ضخمة التهمت مول كامل على مساحة واسعة مكون من ٦ عقارات وهناك حالات اختناق.وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول معروف بمنطقة حلوان، وتم توجيه ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.