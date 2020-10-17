حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
حسن الهتهوتيطباعة
اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مول شهير يسمى "العصر الحديث" بمنطقة حلوان، وخسائر ضخمة التهمت مول كامل على مساحة واسعة مكون من ٦ عقارات وهناك حالات اختناق.
وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول معروف بمنطقة حلوان، وتم توجيه ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.
وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول معروف بمنطقة حلوان، وتم توجيه ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.