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سياسي

مرشحة التنسيقية: تعديل قوانين العمل بالقطاع الخاص ضمن أولويات برنامجي الانتخابي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:34 م
نشوى الشريف، المرشحة
نشوى الشريف، المرشحة عن تنسيقية شباب
إسلام نصير
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قالت نشوى الشريف، المرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» في الانتخابات البرلمانية، إنها تضع تعديل مشروع قانون العمل بالقطاع الخاص ضمن أولويات برنامجها الانتخابي، لافتًا إلى أن التعديلات يجب أن تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المستثمرين.

وأضافت الشريف لـ«الدستور»، أن إقرار حد أدنى عادل للأجور بالقطاع الخاص، يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، وكذا توفير رعاية صحية جيدة تتمثل في تأمين صحي يليق بالعامل المصري، لافتة إلى أن إصدار قانون عمل يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل هو الهدف من التعديلات.

وتابعت: أن برنامجها الانتخابي سيعمل أيضًا على مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض المواد التي نضمن من خلالها تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة بشكل خاص والشباب بشكل عام أمامهم فرصة كبيرة لإثبات الكفاءة فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يدعم الشباب والمرأة بكل السبل.

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