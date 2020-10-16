السبكي وهاني شاكر وعبدالرحمن أبو زهرة فى عزاء محمود ياسين

شارك كل من السبكي والمطرب هاني شاكر والفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة والفنانة صابرين، في عزاء في الفنان الراحل محمود ياسين.وتقدمت أسرة الراحل سرداق العزاء لاستقبال المعزين وعلى رأسهم نجله عمرو محمود ياسين وحفيده والفنان محمد رياض زوج ابنته.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين أحد عملاقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله الرجل الذي فقد ظله عام، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، انف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسيه لقب بفتى الشاشة الأول.