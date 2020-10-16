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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«موزة مرات القرد»... لماذا تكره حاكمة قطر مصر؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:54 م
الشيخة موزة
الشيخة موزة
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لم تترك الشيخة موزة بنت ناصر المسند، بابًا لإثبات كراهيتها لمصر إلا وطرقته لإثبات أنها الشخصية القوية التي تستحوذ وتهيمن على كل شيء بأموالها لكن محاولتها تثبت فشلها وتُظهر عُقدتها في كل مرة، ما يثير التساؤل.. لماذا تكره حاكمة قطر مصر؟.

ـ لعبتها القذرة فى مصر أثناء حكم الإخوان
عرضت موزة عبر حمد تأجير قناة السويس بـ200 مليار دولار لمدة 99 سنة مع حق حصري في منافعها، ووافق الإخوان لكن الحركة الوطنية المصرية فضحت الصفقة ورفضتها لخطورتها على أمن مصر القومي والأمة.

ثم لجأت موزة لسلاح الاستثمار في مصر لتليين رأس المصريين بإعلان استثمار 20 مليار دولار في مصر ومنح المصريين حق العمل دون سقف محدد في قطر.

ـ عقدة حاكمة قطر النفسية
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه فى داخل كل منا عقدة نفسية تُحركه، تصيغ شخصيته وتتحكم فيه، تجبره على أن يسير فى الطريق الذى تختاره وتحدده، فلا يحيد عنه، عندما نصل إلى أصل العقدة نستطيع فهم تصرفات صاحبها ودوافعه، لأن يكون ما هو عليه.

وأضاف الباز أن العديد من دول العالم، أصبح يرفض استقبال جماعة الإخوان الإرهابية لديه بعدما أدرك حقيقة الأوضاع في مصر، في المقابل مررت قطر قانون مخصوص لمنح حق اللجوء السياسي لبعض عناصر الإخوان، وأصبح هناك توجه لتجميع كل عناصر الإخوان داخل قطر، موضحا أن القرضاوي أوصى بمنح الجنسية القطرية لبعض قيادات الإرهاب، منهم عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

وأكد أن موزة تعاني من عقدة نفسية واضحة من مصر، حيث أنفقت قطر ملايين الدولارات، لكي تتمكن من تنظيم مسابقة كأس العالم، وتتباهى بأنها نظمت بطولة لم تنظمها مصر، مؤكدا أن المؤامرة القطرية ضد مصر بدأت منذ فترة.

ولفت الباز إلى أن الشيخة موزة وجهت دعوة لعدد من المثقفين المصريين في الدوحة في رمضان، وعقدت معهم لقاء، وكان من بينهم المفكر طارق حجي، مشيرا إلى أن الشيخة موزة قالت لطارق حجي، لماذا تكون مصر هي الكبيرة دائما؟، فالزمن الحالي، لم يعد زمان السمك الكبير، ولكن زمان السمك الصغير القادر على الجري بسرعة ليزعج السمك الكبير.

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