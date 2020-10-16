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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العالم يسجل 400 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في 24 ساعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:34 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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سجل العالم 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء، اليوم، أن عدد الإصابات بلغ 39 مليونا و176 ألفا و103 إصابات، فيما سجل العالم مليونا و102 ألف و946 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 29 مليونا و379 ألفا و89 متعافيا.

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