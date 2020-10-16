القصة الكاملة لحادثة مريم فتاة المعادي منذ الواقعة وحتى القبض على المتهمين

حظيت حادثة مريم فتاة المعادي التي تم سحلها في شارع 9 بمنطقة المعادي من قبل سائقين سرقا حقيبتها بالإكراه، على نسبة عالية من محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعة الجريمة.

وفي التقرير التالي نرصد القصة الكاملة للجريمة منذ وقوعها وحتى القبض على المتهمين، والعقوبة المنتظرة لهم وفقا لقانون العقوبات.

من هى مريم فتاة المعادي ؟

أثار مقتل مريم البالغة من العمر 24 سنة، ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي، يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءا، إخطارا بوفاة "مريم محمد على"، والتي تعمل موظفة في أحد البنوك، وبالانتقال وسماع شهود العيان تبين أن ميكروباص أبيض ذو لوحة معدنية مطمسة يستقله شخصين حاولا سرقة حقيبة المجني عليها عنوة وبتشبثها بالحقيبة اصطدمت في سيارة آخري نتيجة اختلال توازنها فأصيبت بجرح قطعي بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرق أدت إلى وفاتها في الحال.

حادثة مريم فتاة المعادي

فحص كاميرات المراقبة والقبض على الجناة

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق من البحث لجمع التحريات اللازمة وتفريغ 5 مقاطع فيديو من كاميرات بمحيط موقع الحادث، حيث تم رصد خط سير المكيروباص وتمكن من تحديد هوية الجناة وتبين أنهما "وليد عبد الرحمن" و"محمد أسامة"، وسبق اتهامهما في عدة قضايا سرقة ومخدرات، وتم القبض على المتهمين اللذين اعترافا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي

طالب الكثيرين من الفنانين والشخصيات العامة بإعدام المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي، ليكونا عبرة للآخرين، حيث نص قانون العقوبات في المادة 234 على أنه من قتل نفس عمدا من غير إصرار أو ترصد بعاقب بالسجن المشدد، أو الإعلام إذا اقترن ذلك بجناية آخرى وذلم متوفر في هذا الحالة وهى السرقة بالإكراه والشروع في خطف أثنى والذي تم رصده من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط ارتكاب الواقعة.

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