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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هاتف محمول و50 جنيها وأدوات مكياج.. حصيلة محتويات حقيبة فتاة المعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:32 م
فتاة المعادى
فتاة المعادى
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عثرت الأجهزة الأمنية داخل حقيبة فتاة المعادى بعد القبض على المتهمين فى واقعة سحل الفتاة، على مجموعة من المستلزمات الخاصة بها والتى دفعت المتورطين فى الحادث لسرقتها أثناء سيرها بالطريق، وتبين أن الحقيبة تحوى أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول، و50 جنيها، كما تبين إصابتها بجرح بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الأيدى.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى.

كما استمعت النيابة العامة شاهدًا رأى المجنى عليها مع فتاة أخرى وهما تتحدثان بالقرب من السيارة التى عثرت النيابة العامة على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجنى عليها التى كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجنى عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التى كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التى كانت بصحبة المجنى خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجنى عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

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