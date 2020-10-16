رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاثمريني: مستقبل قاتم لأردوغان بعد فشل استراتيجيته العدوانية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:15 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن عقيدة السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة، جمعت بين النشاط العسكري والدبلوماسي، إلا أنها فشلت في الشق الأخير، وأضافت أنه رغم تورط تركيا في كل بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة إلا انها لم تحقق المكاسب السياسية الملموسة، وفي الوقت نفسه ينزلق اقتصادها نحو الركود كما تشهد الليرة التركية حالة سقوط حر.

كما يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان، شبح الانتخابات القبرصية والفوز المتوقع للرئيس الحالي مصطفى أكينجي في انتخابات شمال قبرص المحتل، المستقبل القريب لا يبشر بالخير لاستراتيجية تركيا ولهذا السبب يحتاج "أردوغان" بشكل عاجل إلى إدعاء النجاح على المسرح الدولي.

وفيما يتعلق باليونان أصبح من الواضح أن تركيا لا تريد جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية، بل تريد تحديد شروطها الخاصة، إما من خلال الصراع أو من خلال الضغط والإكراه، موضحة أن إعادة سفن الاستكشاف للجرف القاري اليوناني، هو أكبر استفزاز حتى الآن وهو يناسب النمط الذي يتبعه اردوغان.

وأضاف الصحيفة أن القرار مجرد استمرار للإخطارات الملاحية المتتالية والمتصاعدة الصادرة خلال الأشهر السابقة، والتي كما يبدو عُلقت مؤقتًا بهدف تجنب العقوبات في قمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال واصلت السيفنة " أورتش رئيس" استفزازاتها، فسيتعين فرض عقوبات على أنقرة، وإذا لم تحصل اليونان على دعم الاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليها أن تكون مستعدة للرد العسكري، ويجب على اليونان علينا رسم خطوطها الحمراء بطريقة واضحة وعلنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«فيفا»: محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

هل أصدرت الحكومة قرارًا بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية؟

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

الأكثر قراءة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اختبار للتنبؤ بشدة مسار كورونا

شركة إسبانية «تبشر» بعقار للسرطان ثبتت فعاليته بعلاج كورونا

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«خفة يد».. أحدث إصدارات إسلام أبوشكير عن منشورات «المتوسط»

«نزهة الأشواق في أخبار المتيمين والعشاق» جديد منشورات الجمل

«صفصافة» تعيد نشر أعمال إدوار الخراط

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب