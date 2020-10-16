«المونيتور»: أردوغان يقمع الجمعية الطبية بعد كشفها فساد كورونا

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب البرلمان بالحد من نفوذ الجمعية الطبية التركية، التي كانت تنتقد طريقة تعامل الدولة مع فيروس كورونا المستجد، وأنه مع استمرار انتشار الفيروس بصورة كبيرة في تركيا، أدان "أردوغان" مجموعة طبية انتقدت استجابة الدولة للأزمة الصحية.وفي حديثه إلى نواب حزب العدالة والتنمية (AKP) في أنقرة، الأربعاء الماضي، حث "أردوغان" البرلمان التركي على تقديم تشريع من شأنه أن يقلل من تأثير الجمعية الطبية التركية (TTB) والجمعيات المهنية الأخرى، التي قال إنها تعمل ضد دستور الأمة بطرق مختلفة.وأشار الرئيس التركي إلى رئيسة الجمعية المنتخبة حديثًا سيبنم كورور فينكانسي دون استخدام اسمها، قائلًا إن لها صلات بجماعات "إرهابية"، وأضاف "تأخذ شخصًا من منظمة إرهابية وتضعه على رأس "TTB" منذ متى يستطيع المتورطون في الإرهاب قيادة منظمة مهمة مثل الجمعية الطبية" TTB"؟.. هذا لا يسمى نهج ديمقراطي".وأكد "المونيتور" أن الجمعية انتقدت كثيرا أداء الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطالبت بإجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار المرض، كما دعت الجمعية إلى مزيد من الشفافية في الطريقة التي تنشر بها وزارة الصحة التركية البيانات، مما شكك في بعض الأحيان في دقة الأرقام الرسمية، والتي ادعى البعض أنها لا تمثل الحجم الحقيقي للأزمة الصحية.