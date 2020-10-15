وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بـ«مصر تستطيع بالصناعة»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تأبين رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بمقر الجامعة البريطانية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ونخبة من رجال الدولة والفكر.وخلال كلمتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنه في مارس ٢٠١٩ تلقت دعوة من الراحل محمد فريد خميس لزيارة الجامعة البريطانية وتم عقد اجتماع، وكان الهدف من الاجتماع هو إيمانه بالمصريين بالخارج، وبحثنا تطوير وسائل التواصل معهم، وتمت مناقشة الأساليب الحديثة لتطوير وسائل التواصل.وأضافت وزيرة الهجرة، أنه في مناسبة أخرى أهداها سجادة من صنع "النساجون الشرقيون" منسوجة بصورة العائلة المقدسة، كما أهداها السيرة الذاتية للقديسة دميانة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، متابعة أنها سألته عن السيرة الذاتية للقديسة فقال لها إنه رمم الدير الخاص بها في بلقاس، مؤكدا لها أنه مصري محب لوطنه، وفي مصر لا يوجد فرق بين أبناء الشعب المصري، لافتة إلى أننا ننعي اليوم شخصية ذات قامة كبيرة ومتواضعة وفريدة.وأضافت الوزيرة أنها تابعت ببالغ الأسى وكثير من المصريين جنازة الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت نظهرها وهي تتابع الجنازة والعزاء حضور العمال، وهذا دليل على حبهم له فهو بمثابة أب لهم، حيث كان هدفه بناء الإنسان المصري الواعي المخلص الأصيل.وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تنظم سلسة مؤتمرات "مصر نستطيع"، حيث قامت بعقد ٥ نسخ، مشيرة إلى أن الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، أوصى بأن يكون موضوع المؤتمر المقبل عن ملف الصناعة، تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار، وسيتم تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس خلال المؤتمر المقبل "مصر تستطيع بالصناعة".