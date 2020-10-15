رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بـ«مصر تستطيع بالصناعة»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:06 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
طباعة
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تأبين رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بمقر الجامعة البريطانية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ونخبة من رجال الدولة والفكر.

وخلال كلمتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنه في مارس ٢٠١٩ تلقت دعوة من الراحل محمد فريد خميس لزيارة الجامعة البريطانية وتم عقد اجتماع، وكان الهدف من الاجتماع هو إيمانه بالمصريين بالخارج، وبحثنا تطوير وسائل التواصل معهم، وتمت مناقشة الأساليب الحديثة لتطوير وسائل التواصل.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه في مناسبة أخرى أهداها سجادة من صنع "النساجون الشرقيون" منسوجة بصورة العائلة المقدسة، كما أهداها السيرة الذاتية للقديسة دميانة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، متابعة أنها سألته عن السيرة الذاتية للقديسة فقال لها إنه رمم الدير الخاص بها في بلقاس، مؤكدا لها أنه مصري محب لوطنه، وفي مصر لا يوجد فرق بين أبناء الشعب المصري، لافتة إلى أننا ننعي اليوم شخصية ذات قامة كبيرة ومتواضعة وفريدة.

وأضافت الوزيرة أنها تابعت ببالغ الأسى وكثير من المصريين جنازة الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت نظهرها وهي تتابع الجنازة والعزاء حضور العمال، وهذا دليل على حبهم له فهو بمثابة أب لهم، حيث كان هدفه بناء الإنسان المصري الواعي المخلص الأصيل.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تنظم سلسة مؤتمرات "مصر نستطيع"، حيث قامت بعقد ٥ نسخ، مشيرة إلى أن الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، أوصى بأن يكون موضوع المؤتمر المقبل عن ملف الصناعة، تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار، وسيتم تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس خلال المؤتمر المقبل "مصر تستطيع بالصناعة".

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020

بعد 3 أشهر من رحيله.. وفاة أرملة الفريق محمد العصار

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«وش القفص» لـ سارة الذهبي يتصدر مبيعات معرض الإسكندرية للكتاب

اللجنة الدائمة للثقافة العربية: علينا حماية هويتنا من التطبيع

الشاعر سيد العديسي يصدر ديوان «كقاطع طريق» عن دار «دريم بن»

الموت لم يمنعه من تحقيق حلمه.. اكتمال إنشاء مدرسة «محمد عفيفي مطر»