وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، مساء اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين.وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها، أنه كان في استقبال الوزير الفرنسي في مطار الجزائر الدولي، مدير مكتب شؤون أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية.وأوضحت الخارجية الجزائرية أن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020.ومن المقرر أن يبحث الطرفان التعاون الثنائي بين البلدين وتقييمه وآخرها انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة بالجزائر في 12 مارس الماضي.