«كن حرًا من كل أحد».. عظة الأنبا مكاريوس اليوم

ترأس منذ قليل الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأثوذكس، اللقاء العام لشعب الإيبارشية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.بدأ اللقاء بطقس صلاة العشية بحضور مجمع كهنة إيبارشية المنيا وعدد من الشمامسة وشعب المنطقة.ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس عقب الصلاة، كلمة روحية تحت عنوان "كن حرًا من كل أحد".الجدير بالذكر أن الأنبا مكاريوس يعقد لقاءين خلال الأسبوع لشعب الإيبارشية، الأول الإثنين من كل أسبوع بكنيسة العذراء بمنطقة الفكرية، والثاني، الخميس أسبوعيًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس.