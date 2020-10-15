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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملابس الجاهزة»: بدء تطوير القطاع بالتعاون مع الوزارات والهيئات الدولية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:26 م
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
دعاء أبو العزم
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أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، أن حجم مبيعات الملابس في موسم الشتاء القادم سينخفض بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 %، وذلك لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية الحالية والركود ودخول المدارس والجامعات وأن الأسر المصرية مازالت متأثرة نفسيا بفيروس كورونا، وهذا أدى إلى أن بعض المصانع لم تعمل على إنتاج ملابس موسم الشتاء من الأصل كما أن بعض المصانع خفضت إنتاجها من إنتاج الموسم الشتوي إلى النصف.

جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح فعاليات معرض "كايرو فاشون اند تكس" للتجار وأصحاب المحلات والذي يقام تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ولمدة 3 أيام حتى السبت القادم.

وبحضور الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ورئيس مجموعة شركات بيراميدز الدولية، ويضم المعرض اضخم تشكيلة من ملابس الشتاء سواء كانت ملابس رجالي (كاجوال - كلاسيك – بيتي وملابس حريمي بأنواعها وملابس داخلية وملابس رياضية وملابس تريكو وجوارب أحذية وشنط وأقمشة بأنواعها وغزل ونسيج وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

ويستقبل المعرض جميع المتخصصين ومُصنعين الملابس الجاهزة وأصحاب العلامات التجارية وتجار الجملة وتجار التجزئة ومحلات الملابس بأنواعها ومصممي الأزياء والمصدرين والمستوردين والوكلاء والموزعين والمستثمرين والغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، وسيكون فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة لاحدث التصميمات الجديدة.

وأضاف محمد عبدالسلام أن الغرفة تقدم كافة أنواع المساندة للأعضاء لزيادة الإنتاج ودعم القطاع وتوفير العمالة الفنية المدربة وأن الغرفة تقوم بخطة شاملة لتطوير القطاع بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والبرامج والهيئات الدولية العاملة في مصر، وستقوم ببدء تنفيذ تلك الخطة اعتبارا من الشهر القادم.

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