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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد استعداده للتعاون مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:26 م
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
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أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، عن استعداد وزارة الخارجية للتعاون مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على المستوى القاري، التى ستسهم في تقييم ورفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لَبِنَات الحكم الرشيد وتنمية السودان.

واستقبل قمرالدين، اليوم الخميس، إيدي مالوكا، المدير التنفيذي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على المستوى القاري، المعنية بتنفيذ أهداف الوكالة الإفريقية للشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا "نيباد".

وأبدى المدير التنفيذي استعداد الآلية لدعم السودان عبر المجلس الحاكم الوطني لإعداد التقرير السنوي للتقييم الذاتي، وفق محاور الحوكمة الرشيدة المتعلقة بتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشراكات.

وناقش الاجتماع سُبل دعم الآلية الإفريقية للسودان لتحقيق أهداف التحول الديمقراطي والحكم الرشيد من خلال تقديم المساعدات الفنية المتعلقة بكتابة التقرير السنوي والتدريب ورفع قدرات الكوادر الوطنية.

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