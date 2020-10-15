أرمينيا تؤكد إسقاط طائرة أذربيجانية من طراز «سوخوي 25»

أكدت أرمينيا، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أذربيجانية من طراز «سوخوي 25»، وأن هناك قتلى وجرحى من المدنيين بأذربيجان في قصف أرميني على "تار تار".ويستمر خرق هدنة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، حيث ما زالت الدولتان تتبادلان الاتهامات بانتهاك هدنة تم التوصل إليها منذ أيام بهدف إخماد قتال على إقليم ناغورنو كاراباخ، فيما ظهرت مخاوف مجموعات دولية من تفجر أزمة إنسانية فى المنطقة.وأعلنت أذربيجان عن أنها قصفت موقعًا لإطلاق الصواريخ فى أرمينيا، فيما نفت أرمينيا إطلاق صواريخ من أراضيها، موضحة أن أذربيجان قصفت دورية عسكرية في الأراضي الأرمينية.