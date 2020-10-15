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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرملين: نتابع ما يحدث في قرغيزستان عن كثب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:22 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، معلقًا على استقالة الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، بأن أي عمل من شأنه المساعدة على الاستقرار ووضع قيرغيزستان على المسار الدستوري هو عمل مهم.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، نتابع الموقف عن كثب وسنواصل متابعة ما يحدث في قرغيزستان، ونرغب في أن يهدأ الوضع هناك في أقرب ما يمكن وأن يتطور في الإطار الدستوري فقط بدون أي تصرفات هدامة من أي طرف".

وكان الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، قد أعلن،اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه، مؤكدًا أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده عملية لسفك الدماء وإطلاق النار على مواطنيه، داعيًا المعارض جاباروف وغيره من السياسيين الآخرين إلى سحب أنصارهم من العاصمة وإعادة الحياة الآمنة لسكان بيشكيك.

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