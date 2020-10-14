رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة توافق على طرح الإعلان الـ14 من الإسكان الاجتماعى

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:16 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
طباعة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الذي انتهى مساء اليوم، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وقال المجلس، في بيانه إنه في ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

شبورة ورياح معتدلة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

«الصحة العالمية»: 10 آلاف طفل قد يموتون شهريًّا من تداعيات كورونا

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

الملكة رانيا تعليقًا على جريمة الزرقاء: كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

إعلان أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع «مدونات»

«كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا».. حكايات من الموروث الشعبي

متخصصون بالأعلى للثقافة يناقشون المشترك الثقافي بين الأديان